Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çevreci ve sağlıklı ulaşım seçeneklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet sürüşü düzenlendi. 'Nesiller Arası Adalet: Herkes İçin Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için pedal çevrildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 16-22 Eylül 2026 tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sürdürülebilir ulaşım bilincini güçlendirmeye yönelik bir etkinliğe imza attı.

'Daha temiz bir çevre, daha sağlıklı yarınlar için hareket edelim' çağrısıyla düzenlenen bisiklet sürüşüyle kent yaşamında bisiklet kullanımının artırılmasına, çevre dostu ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılmasına ve hareketli yaşamın teşvik edilmesine dikkat çekildi.

PEDALLAR DAHA YEŞİL BİR GAZİANTEP İÇİN ÇEVRİLDİ

Kamil Ocak Caddesi'nden başlayan bisiklet sürüşünde katılımcılar; Mithat Enç Caddesi, Nail Bilen Caddesi, Ömer Asım Aksoy Caddesi, Ali Nadi Ünler Bulvarı ve Kavaklık Parkı güzergahını takip ederek Festival Park'a ulaştı.

Etkinlikte bisikletin yalnızca sportif bir araç olmadığı, aynı zamanda sağlıklı, ekonomik ve çevreci bir ulaşım seçeneği sunduğu vurgulandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen sürüşle motorlu araç kullanımının azaltılması, toplu taşıma, bisiklet ve yaya ulaşımının daha fazla tercih edilmesi konusunda farkındalık oluşturuldu.

'Pedalla daha yeşil bir Gaziantep' mesajıyla düzenlenen etkinlik, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.