Altyapımızda bir süredir çeşitli görevlerde bulunan Caner Topaloğlu, yeni sezonda TOFAŞ A Takım teknik ekibinde yer alacak. Yeni antrenörlerinden Ömer Kahyaoğlu da 2024-2025 sezonu itibarıyla TOFAŞ'ta “Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü” olarak görev yapacak.

BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonu için yapılanmasını sürdüren TOFAŞ Spor Kulübü’nün antrenör kadrosunda 2 yeni görevlendirme yapıldı. TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2020 yılından bu yana çeşitli kategorilerden antrenörlük Caner Topaloğlu yeni sezonda Orhun Ene yönetimindeki A Takım teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alacak. Kulüpte daha önce 2020-2021 sezonunda A Takım yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Ömer Kahyaoğlu da 2024-2025 sezonu itibarıyla kulüpte “Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü” olarak görev yapacak.

TOFAŞ Basketbol A Takımımızın teknik ekibi şu şekilde;

Orhun Ene – Baş Antrenör

Yalçın Küçüközkan – Yardımcı Antrenör

Murat Yılmaz – Yardımcı Antrenör ve Scout

Sedat Özyer – Yardımcı Antrenör ve Video Koordinatör

Caner Topaloğlu – Yardımcı Antrenör

Serdar Ergök – Atletik Performans Antrenörü

CANER TOPALOĞLU KİMDİR?

17 Nisan 1985 doğumlu Caner Topaloğlu, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. Oyunculuk kariyerinde sırasıyla Büyük Kolej, Banvit, Galatasaray Cafe Crown, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımlarında oynayan 2015-2016 sezonu başında ise TOFAŞ kadrosuna dahil olan Topaloğlu, 2 buçuk yıl kulüp formamızı giydikten sonra Ocak 2018’de Galatasaray Odeabank’a kiralandı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Finalspor formaları giyen Caner Topaloğlu, Temmuz 2020’de basketbolu bırakma kararı aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Topaloğlu, antrenörlük kariyerine de TOFAŞ Spor Kulübü’nde başlarken, kulübün altyapısında BGL Genç Takım Başantrenörlüğü, pilot takım Gemlik Basketbol Yardımcı Antrenörlüğü ve altyapı yaş gruplarında antrenörlük görevlerinde bulundu.

ÖMER KAHYAOĞLU KİMDİR?

1 Mayıs 1979 doğumlu Ömer Kahyaoğlu, basketbola Darüşşafaka altyapısında başladı. Çeşitli takımlarda forma giydikten sonra 2005-2007 sezonları arasında TOFAŞ Basketbol Takımı forması da giyen Kahyaoğlu, profesyonel oyunculuk kariyerini 2008-2009 sezonu itibarıyla Pınar Karşıyaka’da noktalarken, daha sonra antrenörlük kariyerine başladı. 2020-2021 Sezonunda Hakan Demir’in ekibinde yer alarak TOFAŞ Spor Kulübü’nde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Ömer Kahyaoğlu son olarak 2023-2024 sezonunda Ahmet Çakı’nın teknik ekibinde yer alarak Çağdaş Bodrumspor’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.