Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilecek Sonbahar Spor Okulu Tenis Kursu için kayıtlar başlıyor. Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak kurslara 7-18 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar, üç ay boyunca hafta içi günlerde gerçekleştirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Spor Okulu kapsamında tenis kursu için kayıtlar başlıyor.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak eğitimlerde, katılımcılara temel tenis becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek.

3 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Üç ay boyunca devam edecek kurs kapsamında toplam 90 öğrenci tenis eğitimi alacak. 7-18 yaş grubu çocukların katılabileceği kurslar yaş gruplarına göre planlanırken, her grup 20 öğrenci ile sınırlandırılacak. Her yaş grubu için ayrıca 10 kişilik yedek kontenjan oluşturulacak. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek kurslarda, katılımcılar yaş gruplarına uygun programlardan yalnızca birini tercih edebilecek.

Kurslara başvuru yapmak ve bilgi almak isteyen katılımcılar, www.sakarya.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek ve bilgi alabilecek.

Sonbahar Spor Okulu Tenis Kursları, Aziz Duran Parkı Kapalı Yüzme Havuzu arkasında bulunan Açık Tenis Kortu'nda gerçekleştirilecek. Kursa katılacak öğrencilerin derslere spor ayakkabısı ile gelmeleri gerekiyor.