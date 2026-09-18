Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kınıklı ve İlbade mahallelerindeki spor tesislerinde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İGFA) - FIFA Quality standartlarına uygun sentetik çim sahalardan modern aydınlatma sistemlerine, yürüyüş yollarından güvenlik düzenlemelerine kadar pek çok imalatın tamamlandığı tesisler, sporseverlerin ve mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Kapsamlı modernizasyon ve yapım çalışmalarının ardından Kınıklı mahallesine kazandırılan spor tesisi, FIFA standartlarında tasarlandı. Proje kapsamında, 90x60 metre ölçülerinde, 55 mm FIFA Quality standartlarına uygun sentetik çim saha yapımı tamamlandı.

FIFA standartlarına uygun kaleler ve yedek oyuncu kulübeleri hizmete alındı. Sentetik çim uygulamasıyla su tüketimi azaltılarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir spor alanı oluşturuldu.

Saha çevresindeki tel çitler tamamen yenilendi. Vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla 400 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edildi.

Dört adet 20 metre yüksekliğindeki projektör direğiyle kurulan modern aydınlatma sistemi sayesinde tesisin akşam saatlerinde de güvenle kullanılabilmesi sağlandı.



İLBADE FUTBOL SAHASI'NDA KAPSAMLI YENİLEME



Şehrin bir diğer önemli spor noktası olan İlbade Futbol Sahası da gerçekleştirilen nitelikli imalatlarla baştan aşağı yenilendi. Tesiste, 2062 metrekarelik toplam alanda, 400 metre uzunluğunda atletizm pisti standartlarında sprey coating yürüyüş yolu imalatı yapıldı.

6233 metrekarelik alanda gerçekleştirilen sentetik çim uygulamasıyla zemin FIFA Quality standartlarına ulaştırıldı. Tel örgü imalatları yenilenirken; kale direkleri, köşe bayrakları ve tribün koltukları modern bir görünüme kavuşturuldu.

Sahayı kullanan vatandaşların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla sahanın etrafına 243,75 metrekare kauçuk çim kaplama yapıldı.



'ŞEHRİMİZİN SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bizim en büyük hayalimiz; çocuklarımızın güvenle koştuğu, gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, her yaştan hemşehrimizin sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürdürdüğü bir Denizli'yi inşa etmektir. Kınıklı ve İlbade'de hayata geçirdiğimiz bu modern spor tesisleri, mahallelerimizin sosyal yaşamına nefes aldıran, gençlerimizin spora olan inancını pekiştiren birer buluşma noktasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana önce insan diyerek şehrimizin her köşesine eşit, adil ve nitelikli hizmet götürme gayretindeyiz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor; çevre dostu, sürdürülebilir ve uluslararası standartlardaki bu yatırımlarımızı artırarak Denizli'mizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.