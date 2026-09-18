Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Triathle Ulusal Sıralama 2, Masterlar Ulusal Sıralama 2 ve Spor Toto Türkiye Şampiyonası, Bursa'da büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her yaştan sporcunun dereceye girebilmek için yarıştığı organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 249 sporcu kıyasıya mücadele etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda sporcular; yüzme, koşu ve atış disiplinlerinden oluşan triathle yarışlarında yeteneklerini sergiledi.

İki gün süren müsabakalarda sporcular, Türkiye Şampiyonası ve ulusal sıralamada derece elde edebilmek için zorlu parkurlarda ter döktü. U9, U11, U13, U15, U17 ile Master 40, 50, 60 ve 70 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; koşu, belirlenen hedeflere tabancayla atış ve yüzme etaplarını başarıyla tamamlamak için mücadele etti. Zorlu parkurları ilk üç sırada tamamlayan sporcular, madalya ile ödüllendirildi.

Şampiyonada Osmangazi Belediyespor'un master kategorisindeki sporcuları Cüneyt Mutlu ve Ülfet Mutlu Gökova da önemli bir başarıya imza attı. Abi-kardeş olarak yarışan Mutlu ve Gökova, Master 40 yaş kategorisinde birinci ve ikinci olarak aynı kürsüyü paylaştı. Aynı kategoride Fatma Gül Çavuş ve İlker Kirişçiler de dereceye girmeyi başardı. Osmangazi Belediyespor sporcuları yarışlardan 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Öte yandan şampiyonada dereceye giren Osmangazi Belediyespor sporcuları Cemre Cesur, Ali Efe Öden ve Elif Ecem Öztürk, UIPM 2026 Biatlon/Triatlon Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

'ABİ KARDEŞ BİRLİKTE DERECEYE GİRDİK'

Zorlu parkurlarda mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Ülfet Mutlu Gökova, 'Abimle birlikte aynı sporu yapıyoruz ve aynı kategoride yarışıyoruz. Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Zorlu bir yarıştı. Elimizden gelen mücadeleyi verdik ve abi-kardeş dereceye girdik. Burada yarışmaktan ve madalya kazanmaktan dolayı çok mutluyum' şeklinde konuştu.

Yarışlara kız kardeşiyle birlikte hazırlandıklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor sporcusu Cüneyt Mutlu da, 'Kız kardeşimle birlikte spor yaparak zorlu yarışlara hazırlanıyoruz. Ben Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Aynı zamanda Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusuyum. Başkanımıza ve müdürlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarış esnasında abi-kardeş olduğumuzu unutuyor, birbirimizi rakip olarak görüyoruz. Ailecek yarışmaya çalışıyoruz. 40 yaş üstü kategorisinde yarıştık. Kız kardeşim birinci, ben ise ikinci oldum' diye konuştu.

'DERECE ELDE ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

UIPM 2026 Biatlon/Triatlon Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Cemre Cesur ise, 'Yarışın başında biraz stres yaptım ancak mücadelemi sürdürdüm ve U13 kategorisinde ikinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Zorlu parkurları başarıyla geçtim. Yarışlar çok yorucuydu ancak derece elde ettiğim için çok mutluyum. Spor yapmayı çok seviyorum, herkese tavsiye ederim' ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.