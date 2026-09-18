İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Foça'da düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası kıyasıya rekabete sahne oluyor. 20 Eylül'e kadar devam edecek uluslararası turnuvaya ilgi ise oldukça yoğun.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası birbirinden heyecanlı karşılaşmalarla başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Avrupa'nın 35 ülkesinden gelen 70 takım mücadele ediyor. İlk gün Ali İlçan Sosyal Tesisleri ve İtfaiye Meydanı'nda kadınlarda 31, erkeklerde 16 olmak üzere toplam 47 karşılaşma oynandı.

Tribünlerdeki seyircilerin ilgisi ve genç sporcuların kıyasıya mücadelesi organizasyona renk kattı. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye'yi 4 takım temsil etti. Erkeklerde Freddie Jude Foks ve Kemal Eser Polat ikilisi, Moldovalı rakipleri Socalo-Golovatii'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Foça'da 20 Eylül'e kadar devam edecek şampiyonada genç sporcular, Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Dereceye giren takımlar, 20 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak.