Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilen ve kısa sürede Türkiye'ye örnek bir model hâline gelen ERVA Spor Okulları'nın 75'incisi, Kocasinan'da hizmete açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen AKİB ERVA Spor Okulu'nun açılışına katılan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ERVA Spor Okulları projesinin gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açılış programında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasında ERVA Spor Okulları'nın 75'incisinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, '1, 2, 3, 4 derken bugün 75'incisini açıyoruz. Herhalde bu gidişle Sayın Valim '100' diyecek, 100'ü açacak. 100'üncüyü de açmak nasip olsun diyorum. Çünkü yapılan iş doğru bir iş, yapılan iş kıymetli bir iş. Yapılan işin karşılığında da bizim istikbalimiz, gençlerimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yapı taşı olan evlatlarımız var. Bundan dolayı bu iş için destek veren, emek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'KOCASİNAN OLARAK İLK GÜNDEN İTİBAREN PROJENİN İÇERİSİNDEYİZ'

ERVA Spor Okulları projesinin ortaya koyduğu vizyona dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Başta Sayın Valimizin ortaya koymuş olduğu bu proje, bu projeksiyon, bu vizyon hakikaten kıymetli. Önemli olan bu projeye inanıp arkasında durarak bugünlere kadar sürdürebilmektir. Bizler elimizden geldiğince ilk günden itibaren bu projenin içerisinde olmaya, destek vermeye devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bölge kentsel dönüşüm alanı. Yeni yerleşim yerlerinin olduğu bir bölgedir. Şu anda inşaatlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse birkaç etabımız kaldı. Sonrasında buradaki kentsel dönüşüm alanı, konutları, sosyal aktiviteleri, çevre şartları, parkları ve yeşil alanlarıyla tamamlanmış olacak' diye konuştu.

'BÖLGE, EĞİTİM KOMPLEKSİNE DÖNÜŞÜYOR'

ERVA Spor Okulu'nun yanı başında hayırsever tarafından yaptırılan 4-6 yaş Kur'an kursuna da değinen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamladıktan sonra tesisi İl Müftülüğüne devredeceklerine dikkat çekerek, 'Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun, keselerine bereket. İnşaatın fiili olarak yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmaları da önümüzdeki günlerde Kocasinan Belediyesi olarak tamamladıktan sonra müftülüğümüze devredeceğiz. Müftülüğümüz burada annelerimiz ve çocuklarımız için Kur'an kursu ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.' İfadelerine yer verdi.

VALİ ÇİÇEK'TEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'A TEŞEKKÜR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ERVA Spor Okulları projesinin ilk günlerinden itibaren destek veren isimlerden birinin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olduğunu belirterek, 'Bu projeye başladığımız andan itibaren ilk inananlardan, ilk yanımızda duranlardan biri oldu. Sadece Kocasinan bölgesinde değil, Kayseri genelindeki tüm ERVA Spor Okulları'na destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından AKİB ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirilmesiyle program sona erdi.