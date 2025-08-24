Oryantiringde 2025/26 sezonu İzmir’de “1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışmaları” ile başlayacak.İZMİR (İGFA) -30-31 Ağustos tarihinde, Bostanlıspor Kulübü’nün düzenlediği, Altunspor’un organizatörlüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Sasalı ve Bostanlı’da yapılacak olan yeni sezonun ilk yarışlarına büyük ilgi var.

İzmir Oryantiring İl Temsilcisi ve şampiyonanın etkinlikler koordinatörü Harun Altun, 2025-2026 Oryantiring sezonunun İzmir’deki Zafer Kupası Şampiyonası ile start alacağını ifade ederek, oryantiringe gönül veren sporcuları yarışmaya katılmaya ve kayıt (altuncup.com.tr) olmaya davet etti.

Harun Altun, “Yarışmanın ilk günü Sasalı ikinci günü de Bostanlı’da yapılacak. Yarışma sonunda dereceye giren sporculara çeşitli sürpriz ödüller de verilecek. 8 yaşından 88 yaşına kadar tüm yarışmacıları kayıt olmaya ve yarışmaya davet ediyoruz” dedi.

Şampiyonaya yurt dışındaki milli takım şampiyonasına gitmediği takdirde katılacağını belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, “Yeni sezonun İzmir’de anlamlı bir yarışma ile başlaması bizleri mutlu etti. Zafer Kupası yarışmasına her sporcuyu davet ediyoruz” diyerek çağrı da yaptı.