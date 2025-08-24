Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü futbol ve basketbol turnuvalarıyla kutluyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü sporseverleri buluşturan özel organizasyonlarla kutluyor. Futbol ve basketbol branşlarında düzenlenen turnuvalarda yüzlerce genç sporcu sahaya çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel iki ayrı spor turnuvası düzenliyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı Ege Dostluk Kupası Basketbol Turnuvası, Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi’nde başladı. Söke Basketbol, Datça Belediye, Denizli Büyükşehir Belediye, Servergazi Basketbol ve Merkezefendi Belediye Basket takımlarının katıldığı turnuvada U-12, U-14 ve U-16 kategorilerinde kız ve erkek toplam 260 sporcu ter döküyor.

İZLEYİCİLER KEYİFLİ BİR TURNUVA İZLİYOR

30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası ise Kınıklı Futbol Sahası’nda oynanıyor. Turnuvaya Denizli’nin farklı bölgelerinden 16 takım katılıyor. 2015 doğumlu 240 minik futbolcu, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sahada yaşarken aynı zamanda dostluk, centilmenlik ve takım ruhunu da pekiştiriyor. Minik yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, izleyiciler de tribünlerde renkli ve heyecanlı anlara tanıklık ediyor.