Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yücel, öğrencilerin gerçek vakalar, dijital sistemler, yapay zekâ ve bilimsel çalışmalarla geleceğe hazırlandığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül itibarıyla başladı. Tercih süreci 21 Eylül'e kadar devam ederken, üniversite adayları için eğitim programlarına ilişkin değerlendirmeler de öne çıkıyor.

Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yücel, diş hekimliği eğitiminde teorik bilginin tek başına yeterli olmadığını belirterek, öğrencilerin gerçek vaka deneyimi, klinik ortam, dijital teknoloji ve yapay zekâ destekli sistemlerle mezuniyete hazırlandığını anlattı.

'Teorik bilgi gerçek vakalarla buluşuyor'

Diş hekimliğinin sadece derslikte öğrenilemeyecek bir alan olduğunu vurgulayan Yücel, öğrencilerin akademisyenler gözetiminde gerçek hasta deneyimi kazanmasının mesleki gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

SGK ANLAŞMASI VAKA ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesinin eğitim sürecine önemli katkı sağladığını ifade eden Yücel, özellikle SGK anlaşmasının hasta sayısı ve vaka çeşitliliği açısından öğrencilere avantaj sunduğunu kaydetti. Yücel, bu sayede öğrencilerin farklı yaş gruplarından ve farklı klinik tablolardan çok sayıda vakayla karşılaştığını dile getirdi.

Fakültenin fiziksel yapısının da eğitimde önemli bir kolaylık sağladığını belirten Yücel, Diş Hastanesi, uygulama klinikleri, preklinik laboratuvarları ve dersliklerin aynı binada yer almasının öğrencilerin teori ile pratiği aynı gün içinde birleştirmesine imkân verdiğini söyledi. Preklinik laboratuvarlarının el becerisi ve uygulama yetkinliği kazandırmada kritik rol oynadığını belirten Yücel, öğrencilerin gerçek hasta ile karşılaşmadan önce mesleki becerilerini geliştirdiklerini ifade etti.

'GELECEK 10 YILDA SADECE EL BECERİSİ YETERLİ OLMAYACAK'

Diş hekimliğinde dijital dönüşümün eğitim modelini değiştirdiğini vurgulayan Yücel, geleceğin diş hekimlerinin yalnızca klasik klinik becerilere değil, dijital sistemlere ve yapay zekâya da hâkim olması gerektiğini söyledi.

Yücel, dijital sistemlerle çalışan öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleğe daha hızlı uyum sağladığını, yapay zekâ destekli uygulamaların ise özellikle erken teşhis süreçlerinde hekime destek sunduğunu anlattı.

Bilimsel üretime de destek veriliyor

Öğrencilerin yalnızca bilgi tüketen değil, bilgi üreten bireyler olmalarının hedeflendiğini belirten Yücel, proje temelli öğrenci kongreleri, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ile araştırma çalışmalarının desteklendiğini söyledi.

Mezuniyet sonrası uzmanlaşma sürecine de değinen Yücel, fakültede DUS kontenjanlarının açılmış olmasının öğrenciler için önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ergün Yücel, 'Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin diş hekimliğinin merkezinde insan var. Hastayla kurulan iletişim, güven ve empati en önemli unsurlar. Öğrencilerimizin güçlü klinik deneyime sahip, dijital teknolojileri kullanabilen, bilimsel gelişmeleri takip eden ama aynı zamanda hastasını anlayan hekimler olarak mezun olmalarını önemsiyoruz.' dedi.