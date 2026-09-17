Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite okumak için Bursa'ya gelen öğrencileri akademik hayatlarının ilk gününde yalnız bırakmadı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 2026- 2027 Akademik Yılı'nın başlaması dolayısıyla Bursa'ya gelen öğrencileri yalnız bırakmadı. Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'nde stant kuran Yıldırım Belediyesi, gençlere destek oldu.

Belediye yetkilileri, standı ziyaret eden öğrencilere Yıldırım'ın sosyal, kültürel ve sportif imkanlarını tanıttı. Ayrıca Yıldırım Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri ve çalışmaları doğrudan üniversite öğrencilerine anlatıldı. Düzenlenen renkli etkinliklere yoğun ilgi gösteren gençler, keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilere çay ve çorba ikramı da yapılırken, çeşitli hediyeler de verildi.

'GENÇLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin ilçenin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Yıldırım'ın bir üniversite kenti olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Yüzlerce öğrencimiz güzel ilçemizde üniversite hayatına adım attı. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi bu önemli başlangıçta yalnız bırakmadık. Tüm öğrencilerimize 'Yıldırım'a hoş geldiniz' diyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerle Yıldırım'ı her anlamda gençlik ve öğrenci kenti haline getirdik. Üniversite okumak için ilçemize gelen öğrencilerin, kendilerini evinde hissetmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin eğitim hayatları boyunca yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize akademik yolculuklarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.