Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin yürüttüğü proje kapsamında Bursa'nın çeşitli ilçelerindeki okullarda atölye çalışmaları sürerken, okul sıraları ve sınıf donanımları da yenileniyor.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ÇEK(İ)MECE Projesi, Bursa'nın farklı bölgelerinde öğrencilerin eğitim koşullarını iyileştirmeye devam ediyor.

Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Keles ilçelerinin toplam 6 mahallesindeki okullarda yürütülen proje kapsamında atölye çalışmaları ve etkinliklerin yanı sıra okulların fiziki ihtiyaçları da karşılanıyor.

SİNCANSARNIÇ İLKÖĞRETİM OKULU'NA YENİ MASA VE SANDALYELER

Proje çerçevesinde Mustafakemalpaşa'nın Sincansarnıç Mahallesinde bulunan Sincansarnıç İlköğretim Okulu'nda 7 sınıfın masa ve sandalye ihtiyacı yenilendi. Öğrenciler için daha kullanışlı ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla 110 masa ve 100 sandalye okulun kullanımına sunuldu.

AKKÖY İLKOKULU'NDA SINIF DONANIMI YENİLENDİ

Mudanya'nın Akköy Mahallesinde bulunan Akköy İlkokulu'nda da bir sınıfın masa ve sandalye ihtiyacı karşılandı. Sınıftaki 14 masa ve 14 sandalye yenilenerek öğrencilerin eğitim ortamı iyileştirildi.

ÇEK, proje kapsamında bu yıl 2 okulun daha çalışmalara dahil edilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.