Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini ücretsiz kaynaklarla desteklemek amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - Okul derslerine destek ve merkezî sınavlara hazırlık imkânlarını bir arada sunan MEBİ, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini ücretsiz kaynaklarla desteklemek amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi gerçekleştirecek.

Bu kapsamda düzenlenecek Türkiye geneli denemelerle öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinin yıl boyunca izlenmesi ve ihtiyaç duydukları alanlara yönelik çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. LGS denemeleri 8. sınıf öğrencilerine, YKS denemeleri ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik gerçekleştirilecek. YKS denemeleri; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayacak.

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Haziran 2027'ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkân sunacak.

Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.