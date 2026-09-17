Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle merkez ve ilçelerdeki 120 okulda öğrenim gören 2 bin 135 özel öğrenciye özel eğitim materyali ulaştırdı.

KONYA (İGFA) - Türkiye'ye örnek bir projeyi daha hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Konya merkez ve ilçelerde 120 okulda öğrenim gören 2 bin 135 özel öğrenciye özel eğitim materyalleri ulaştırdı.

Karatay Birol Polat Özel Eğitim Anaokulu'nda özel öğrencilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Büyükşehir olarak hayatın her anında özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Bu materyaller özel çocuklarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak eğitimleri içeren önemli bir iş oldu' dedi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, ortaya çıkan hizmetin yerel yönetim kamu iş birliğinin çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, 'Özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılımları ve hayatlarını idame ettirebilmeleri adına bu materyallerin kullanımı ve onların hizmetine sunulması çok önemli' diye konuştu.