Gençlerin müzik alanında kendilerini geliştirmelerine fırsat sunacak İzmit Belediyesi Gençlik Orkestrası için seçmeler başlıyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine ve birlikte üretme deneyimi kazanmalarına olanak sağlayacak Gençlik Orkestrası için 15-25 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği seçmeleri başlatıyor. Gençlik Orkestrası ile farklı enstrüman gruplarından genç müzisyenlerin bir araya getirilmesi, gençlerin orkestra disiplini içerisinde birlikte müzik yapmaları ve sahne deneyimi kazanmaları hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında gençlerin bireysel enstrüman becerilerinin yanı sıra toplu çalma, ritim ve tempo duygusu, müzikal iletişim ve ekip çalışması alanlarında da kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanacak.

FARKLI BRANŞLARDAN GENÇLER BULUŞACAK

Gençlik Orkestrası'nda piyano, keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, saksafon, trompet, trombon, gitar, bas gitar, bağlama, perküsyon/ritim ve diğer enstrümanlarla ilgilenen gençler ile solist/vokal adayları değerlendirmeye alınacak.

Orkestrada yer almak isteyen 15-25 yaş arasındaki adaylar, başvurularının ardından gerçekleştirilecek seçme sınavına davet edilecek. Seçmelerde adayların enstrüman hâkimiyeti, ritim ve tempo duygusu, nota ve deşifre becerisi, müzikal ifade, temel müzik bilgisi, toplu çalmaya uyumu ve gelişim potansiyeli değerlendirilecek. Adaylardan seviyelerine uygun hazırladıkları bir eseri seslendirmeleri beklenirken, solist/vokal adayları da hazırladıkları bir eserle seçmelere katılabilecek.

GENÇLERİN SAHNE DENEYİMİ DESTEKLENECEK

Gençlik Orkestrası ile gençlerin birlikte müzik yapma deneyimi kazanmaları, orkestra kültürünü öğrenmeleri, müzikal becerilerini geliştirmeleri ve kültür-sanat etkinliklerinde aktif rol almaları amaçlanıyor. Seçme sınavında adaylardan ileri düzeyde performans beklenmezken, mevcut seviyelerinin yanı sıra müzikal gelişim potansiyelleri ve orkestra çalışmalarına uyumları da göz önünde bulundurulacak. Gençlik Orkestrası'nda yer almak isteyen 15-25 yaş arasındaki gençler başvuru formunu doldurarak seçmelere başvurabilecek.

Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLFskINoFErUId2ArhxV7unHdANkGddk8XJ3rAWE5vh4yeSw/viewform