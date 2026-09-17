Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Öğrencilerin Esenliklerinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında öğrencilerin okul ortamında ve dijital dünyada güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla geliştirilen içerikler yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Öğrencilerin Esenliklerinin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında geliştirilen içeriklerde öğrencilerin esenlikleri olumlu duygular, olumlu ilişkiler, yaşamın anlamı, başarı ve bağlılık boyutlarında bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.



Proje kapsamında öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak kademelere göre farklılaşan esenliği güçlendirme farkındalık programları, grup ve bireysel psikoeğitim programları, dijital esenlik programları, rehberlik etkinlikleri ve podcastler hazırlandı. Bunun yanı sıra rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışmalarına rehberlik etmek üzere kuramsal bilgi ve uygulamaya yönelik açıklamaları içeren bir kılavuz ile öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirici içerikler ve programlar geliştirildi.

Proje kapsamında 'Öğrencilerde Esenliği Güçlendirme Kitapçığı', öğretmenlere yönelik 'Öğrencilerde Esenliği Güçlendirme Öğretmen Kılavuzu' ve velilere yönelik 'Öğrencilerde Esenliği Güçlendirme Veli Kılavuzu' da yayımlanan içerikler arasında yer aldı.

Hazırlanan içerikler; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencilerin yanı sıra aile ve öğretmenleri de kapsayacak şekilde oluşturuldu. İçeriklerle öğrencilerin esenliklerinin güçlendirilmesi, güvenli ve destekleyici öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve öğrencilerin okul yaşamı ile dijital dünyada bütüncül olarak desteklenmesi hedeflendi.