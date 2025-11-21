Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Ormanya, yalnızca doğaseverlerin uğrak noktası değil aynı zamanda yaban hayatı koruma konusunda da Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri konumunda.

KOCAELİ (İGFA) - Doğaya dönmeleri mümkün olmayan yaban hayvanları için Ormanya'da özel yaşam alanları oluşturulmuş durumda. Pelikanlar için 'Pelikan Adası', leylekler için 'Düşkün Leylekler Evi', akbaba, kartal, şahin ve puhu kuşları için ise 'Engelli Kuşlar Barınağı' hayata geçirildi. Sağlık taramaları yapılan yaban hayvanları doğal ortamlarına en yakın şekilde tasarlanmış özel alanlarda ömür boyu misafir ediliyor.

YABAN HAYVANLARININ SAĞLIK ÜSSÜ

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi, Marmara Bölgesi'nin neredeyse tamamına hizmet veriyor. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen yaralı veya güçten düşmüş hayvanlar burada tedavi ediliyor. Merkez, steril ortamlarda gerçekleştirilen radyolojik görüntüleme, yara ve enfeksiyon tedavileri ile yaban hayvanlarına umut olmaya devam ediyor.

DOĞAYA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özenle yürüttüğü çalışmalarda Yaban Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tedavi sürecini yalnızca iyileştirme ile sınırlı tutmuyor. Kuşların yeniden doğaya dönebilmesi için uçuş egzersizleri yaptırılıyor ve hayvanların doğal yaşam koşullarına hazır olup olmadıkları titizlikle gözlemleniyor. Uygun görülen türler tekrar doğaya salınıyor, böylece ekosistemin döngüsü korunuyor.

Ormanya hem doğaya kazandırdığı canlılarla sağlık alanında hem de bu merkezde sağladığı imkanlarla eğitim anlamında birçok kapı açıyor. Merkez, üniversiteler ve akademisyenlerle ortak projelere de destek veriyor. Böylece hem yaban hayatı bilimi hem de rehabilitasyon süreçleri üzerine Türkiye'deki bilgi birikimine katkı sağlanıyor.