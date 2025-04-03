Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı'nda orman köylerinde yaşayan ailelere mikro kredi, ücretsiz fidan ve kooperatif desteği verileceğini açıkladı. Bakan Yumaklı, ailelere yardım müjdelerini sıraladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında, orman köylerinde ikamet eden ailelere yönelik çeşitli destek ve yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceklerini belirterek, 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacağını söyledi.

Bakanlığın orman köylülerine yönelik müjdelerini de sıralayan Bakan Yumaklı, "İlk müjdemiz, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak. İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgâr perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Bir diğer müjdemiz, orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz. Son olarak da orman köyündeki çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz. Müjdelerimiz, başta orman köylülerimiz ve çiftçilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.