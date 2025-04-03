Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Malatya’da devam eden Bakırcılar Çarşısı inşaatı ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül’ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Malatya’da ticaretin kalbinin attığı yer olan Bakırcılar Çarşısı da ağır yıkıma uğramıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlamlaştırılmış zeminler üzerine atılan temellerle çarşı, tarihi kent dokusuna uygun şekilde yeniden inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, boykot çağrılarına Bakırcılar Çarşısı’ndaki inşa görüntüleri ve depremzede esnaf Abdülkadir Tekgül’ün hikayesini paylaşarak tepki gösterdi.

Bakan Kurum, “Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız. Depremin izlerini siliyoruz. Çarşılarımızı ihya ediyoruz. Yeni ticaret alanları açıyoruz. Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var” ifadelerini kullandı.

Birileri boykot çağrılarıyla ekonomimizi baltalamaya, insanımızın alın terini hedef almaya çalışsın. Biz 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız.Depremin izlerini siliyoruz.Çarşılarımızı ihya ediyoruz.Yeni ticaret alanları açıyoruz.Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa… pic.twitter.com/rQ5jsokv0R— Murat KURUM (@murat_kurum) April 3, 2025

Görüntülerde yer alan Bakırcılar Çarşısı’nın 50 yıllık esnafı 59 yaşındaki 4 çocuk babası Abdülkadir Tekgül yeniden inşa ve ihya çalışmalarını yakından takip ediyor.

ÇARŞI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Depremde yıkılan Bakırcılar Çarşısı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından sağlam temeller üzerinde inşa ediliyor. Bakırcılar Çarşısı’nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

Etaplar halinde inşa edilen projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşası sürüyor.

Emlak Konut eliyle yürütülen proje yıl sonuna kadar tamamlanacak.