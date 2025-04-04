Orman işçileri tarafından Karabük'ün Yenice ilçesi ormanlık alanında bulunan yavru boz ayıya Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıktı.ANKARA (İGFA) - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda yavru boz ayıyı bulan işçiler, DKMP ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmine edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendi. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldü. Burada bakıma alınan yavru ayının ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

YAVRU AYIYA BAKICILARINDAN “BULUT" İSMİ

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından “Bulut" ismi verildi.

Yavru boz ayıya Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor.

Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen “Bulut" ayının, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayı bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak. ​