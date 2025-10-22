Bursa'da Orhangazi ilçesindeki Hürspor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesi zorluklara rağmen inançla oluşturduğu kadrosuyla iddiasını ortaya koydu. Kulüp Başkanı İlhami Akdağ ve ekibiyle güçlü bir hazırlık dönemi geçiren kulüp, başarı beklerken Teknik Direktör Ercan Sevinç, taraftar desteğine önem veriyor.

BURSA (İGFA) - Orhangazi'nin köklü kulüplerinden Hürspor, 2025-2026 futbol sezonu öncesi tüm zorluklara rağmen özverili çalışmalarla kadrosunu oluşturdu.

Kulüp Başkanı İlhami Akdağ, Teknik Direktör Ercan Sevinç, Kaleci Antrenörü Aykut Kahveci ve Basın Sözcüsü Muharrem Değirmen liderliğinde, mütevazı bütçelerle kurulan yeşil-sarı kadro, inanç ve takım ruhuyla sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Hürspor Kulübü Başkanı İlhami Akdağ, her mevkide alternatifli bir kadro kurduklarını vurgularken, 'Mütevazı bütçelerle, gönül esasına dayalı bir takım oluşturduk. Teknik direktörümüz Ercan Sevinç ve kaleci antrenörümüz Aykut Kahveci ile iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bize inanan futbolcularımıza ve destekçilerimize teşekkür ederim.' dedi.

Basın Sözcüsü Muharrem Değirmen, kulübün zorlukları aşarak sezona hazırlandığını belirterek, 'Başkanımız İlhami Akdağ liderliğinde, inanç ve onurla bir kadro kurduk. Bazıları başarısızlığımızı bekliyor olabilir, ama bu takım pusuda bekleyenlere tokat gibi bir cevap verecek. Hedefimiz yeşil-sarı renkleri hak ettiği yere taşımak.' diye konuştu. Orhangazi'nin tüm kurumlarına destek çağrısı yapan Değirmen, 'Kaymakam, belediye başkanı, siyasi partiler ve STK'lar, Orhangazi kulüplerini yalnız bırakmasın. Lobi ve dayanışma bizler için çok önemli' dedi.

SEVİNÇ: 'EMEĞİN MEYVELERİNİ SAHADA ALACAĞIZ'

Teknik Direktör Ercan Sevinç, kadroya ve taraftarlara güvenini dile getirerek, 'Yönetimin fedakarlıklarıyla güçlü bir ekip kurduk. Futbolcularımızın inancına güveniyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik; şimdi bu emeği sahada taçlandıracağız. Taraftarlarımızı maçlarda yanımızda görmek istiyoruz' dedi.