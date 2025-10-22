Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, 5K, 10K ve Yarı Maraton (21K) olmak üzere üç farklı parkurda Türkiye'den ve yurt dışından 3500'ü aşkın koşucuya ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Adalar Kültür Derneği ve Bro'event organizasyonuyla düzenlenen Büyükada Yarı Maratonu gerçekleştirildi.

5K, 10K ve 21K olmak üzere üç farklı parkurda gerçekleşen yarışlar, sporseverlere doğayla iç içe unutulmaz bir koşu deneyimi sundu.

Geçen yıl 25 ülkeden 3000 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyona bu yıl, 34 farklı ülkeden 3500'ü aşkın sporcu katılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Uluslararası geçerliliğe sahip World Athletics sertifikalı yarı maraton, Büyükada'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında, Mizzi Köşkü, Yalman Köşkü ve Dilburnu Tabiat Parkı gibi ikonik noktaları kapsayan rotasıyla koşuculara benzersiz bir deneyim yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular, adanın atmosferinde gerçekleşen bu heyecan dolu yarışta bir araya gelirken, Decathlon Türkiye'nin desteklediği koşu kulüpleri Kaya Running, 341 Triatlon ve Yıldız Run Club da etkinliğe güçlü bir topluluk ruhu kattı.

Yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporcular kupa ve ödüllerle onurlandırılırken, katılımcılar etkinlik alanındaki Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosu'ndaki lazer baskı hizmetiyle madalyalarına sürelerini yazdırarak başarılarını unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Decathlon Türkiye CMO'su Öykü Pamuk Dolanbay, Türkiye'de koşu kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını belirterek, 'Decathlon Büyükada Yarı Maratonu da bu kültürü zenginleştiren, her yaştan ve teknik seviyeden koşucuya ev sahipliği yapan çok özel bir organizasyon. Bu güzel günü mümkün kılan organizasyon ekibine, koşu kulüplerimize, tüm katılımcılara ve emeği geçen Decathlon takım arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Decathlon olarak sporu hayatın merkezine taşıyan çalışmalarımıza önümüzdeki dönem de devam edeceğiz' diye konuştu.