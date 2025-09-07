Ordu Büyükşehir Belediyesi, zorlu coğrafi koşullara rağmen yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kumru Gökçeli Mahallesi’ni asfalt ile buluşturdu. Yıllardır bekledikleri yolun sevincini yaşayan mahalle sakinleri Başkan Güler’e teşekkür etti.

Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yollarda çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Kumru ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Gökçeli-Tekke-Yalnızdam ve Fatsa Beyceli Mahallelerini birbirine bağlayan 2.5 km’lik güzergahı asfalt konforu ile buluşturdu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır süren yol özlemleri sona eren mahalle sakinleri ise asfaltın mutluluğunu yaşıyor.

Hizmetler noktasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kendilerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“İsteklerimiz yerine geliyor. Mahallemizin bu yola çok ihtiyacı vardı. Artık mahallemiz asfalta kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler’den Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyor. Yapılan her iş güzeldir. Memnunuz, çok mutluyuz.”