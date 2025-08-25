Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışları, 15 ülkeden 65 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.ORDU (İGFA) - Ordu, sporun merkezi olma yolunda önemli bir adım daha attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan UCI 1.2 kategorisindeki Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışları başarıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara 14 farklı ülkeden 41 yabancı sporcu ve Türkiye’den 22 elit sporcu katıldı. Altınordu Durugöl Tabiat Parkı’ndan başlayan yarışların startını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler verdi. Kıyasıya geçen mücadele, Mesudiye’de son buldu.

Ödül töreni öncesinde konuşan Başkan Güler, “Bugün Ordu’muz, Mesudiye’miz tarihi bir gün yaşıyor. Grand Prix çok prestijli bir yarışma. Bisiklet sporu; ulaşım, sağlık ve kültür açısından önemli bir araç. Bu yarışla kültür birliğini, dostluğu ve kardeşliği gösterdik. Yarışmalar devam edecek, Ordu’muzu tüm dünya tanıyacak” dedi.

Konuşmalar ardından dereceye giren sporcular Mesudiye Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Öte yandan yarışmanın birinci ve ikincileri Japonya takımından Rein Taaramae ve Ryuki Uga, 3.ise Malezya takımından Mathias Bregnhoj oldu.