Ordu, uluslararası spor organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenecek olan Grand Prix Ordu Bisiklet yarışlarına 14 farklı ülkeden 65 yabancı sporcu ve Türkiye’den 15 elit sporcu katılacak.

Ordu, sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde her yıl Ordu’da çeşitli spor dallarında dev organizasyonlar düzenleniyor.

Bu doğrultuda Ordu, yol bisikletinde en prestijli organizasyonlardan biri olan UCI 1.2 kategorisinde düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2025 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Grand Prix Ordu Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yapacak.

PROFESYONEL SPORCULAR ALTINORDU’DAN MESUDİYE’YE PEDAL ÇEVİRECEKLER

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve himayeleri ile gerçekleştirilecek Grand Prix Ordu Bisiklet yarışlarına 14 farklı ülkeden 65 yabancı sporcu ve Türkiye’den 15 elit sporcu katılacak.

24 Ağustos Pazar Günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek yarış Durugöl Tabiat Parkı’ndan başlayarak Mesudiye Topçam’da son bulacak. Dereceye girecek sporculara toplamda 4 bin 236 Euro ödül verilecek.

Öte yandan yarış saatlerinde yarış güzergahı boyunca kısmi yol kapatması uygulanacak.

YARIŞ TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE

Düzenlenecek olan Grand Prix Ordu Bisiklet yarışlarının lansman ve yarış bilgileri ise şu şekilde:

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

13:30 / 17:45 Sporcular için Teknik Toplantı ve Kayıt (Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu)

16:30 Basın Lansmanı (Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu)

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

10:00 – Start, (Durugöl Tabiat Parkı)

Durugöl Tabiaat Parkı Mevkiinden hareketle başlayacak yarışlar sahil yolunu takiple Büyükşehir Belediyesi Kavşağından dönerek İran Yolu Kavşağından Ulubey İstikametine devam edecek olup, Mesudiye Dereyolu Kavşağı (Çavuşoğlu Boğazı)’ndan Mesudiye İlçesi Topçam Kavşağına kadar devam edecek.

12:30/12:45 Tahmini Varış, (Mesudiye Merkez Topçam Dereyolu Kavşağı)

ÖDÜL TÖRENİ

Tahmini yarış bitimi ardından Mesudiye Kent Meydanı’nda 12.45’te ödül töreni düzenlenecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

ORDU’NUN TANITIMINA KATKI SUNACAK

Yarışlar, yalnızca sporcuların mücadelesine değil, aynı zamanda Ordu’nun turizm, kültür ve spor alanındaki marka değerine de katkı sağlanacak.