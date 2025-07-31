Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede yol konforunu artırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, Gürgentepe ilçesi Gültepe Mahallesi’nde sıcak asfalt uygulamasına başladı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Gültepe Mahallesi’nden Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan 2,5 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Yıllardır toz ve çamurdan muzdarip olan vatandaşlar, çalışmanın başlamasıyla birlikte sevinçlerini kurban keserek paylaştı.

VATANDAŞLAR SEVİNÇLERİNİ KURBAN KESEREK PAYLAŞTI

Toplam 2,5 km uzunluğundaki güzergahta yapılacak çalışmalarla vatandaşlar tozdan ve çamurdan kurtularak rahat ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Kurban keserek sevinçlerini paylaşan vatandaşlar yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Yolumuzun yapımına başlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır bu çalışmayı özlemle bekledik, sabır gösterdik. Şimdi konforlu yola kavuşuyoruz. Başkanımızdan Allah razı olsun, her zaman duacısı olacağız.”

Hayata geçirilen çalışma ile birlikte bölgedeki ulaşım daha konforlu, güvenli ve modern hale gelirken, vatandaşlar da günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bir hizmete daha kavuşmuş olacak.