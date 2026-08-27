CHP Sözcüsü Müslim Sarı, belediye başkanlarına yönelik 'transfer' söylemlerine tepki göstererek, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını sürdüren tüm başkanların partide kalmaya devam edeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, belediye başkanları üzerinden yürütülen 'transfer' söylemlerine tepki gösterdi. Sarı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını sürdüren tüm başkanların partide kalacağını vurguladı.

Sarı, yaptığı açıklamada CHP'nin 103 yıllık köklü geleneğine dikkat çekerek, hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve demokrasi gibi ortak değerleri savunan herkesin bu çatı altında yer bulabileceğini belirtti.

Belediye başkanları üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle transfer oyunu oynanmasının hem partiyi hem de başkanları rahatsız ettiğini ifade eden Sarı, 'Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ve halka hizmet ilkesini sürdüren her belediye başkanımız bizimle yol yürümeye devam edecektir' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık köklü siyasi geleneğe sahiptir. Yıllar içinde inişli çıkışlı dönemler yaşanmış olsa da hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve demokrasi gibi ortak değerleri savunan herkes bu çatı altında kendisine yer bulabilir.



Belediye başkanlarımız: https://t.co/0TLAXPYmwr — Müslim Sarı (@muslimsarichp) August 27, 2026

Bu arada Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın zorlu sürecinde değerlerine sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koymasını da CHP'ye ve ortak değerlere bağlılığın önemli bir göstergesi olarak niteleyen Sarı, hukukun üstünlüğüne olan inançlarının tam olduğunu, masumların aklanacağı, suçluların ise cezalarını çekeceğini vurguladı.