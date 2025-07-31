AFAD, Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Silivri başta olmak üzere İstanbul'un batı ilçelerinde de hissedildi.İSTANBUL (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13:36:40’ta Marmara Denizi’nde, Silivri’ye 24,65 kilometre mesafede 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 9,91 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen sarsıntı Silivri başta olmak üzere İstanbul’un batı ilçelerinde hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1950871167608279102

AFAD, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir hasar veya olumsuz durum bildirimi alınmadığını açıkladı.