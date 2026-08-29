Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğadaki yaralı hayvanların tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldığını açıkladı. Yumaklı, 2026 yılının ilk 7 ayında 4 bin 732 canlının Milli Parklar ekiplerinin çalışmalarıyla şifaya kavuştuğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya paylaşımında doğadaki canlılara şefkatle sahip çıktıklarını belirterek, çocukların 'Cesur' adını verdiği yaralı bir kerkenezin tedavisinin ardından yeniden gökyüzüyle buluştuğunu ifade etti.

'CESUR' YENİDEN DOĞAYA SALINDI

Paylaşımda, yaralı kerkenezin tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı ve yeniden doğaya bırakıldığı aktarıldı. Yumaklı, bu örneğin doğaya kazandırılan binlerce canlıdan yalnızca biri olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, 2026 yılının ilk 7 ayında 4 bin 732 yaralı hayvan, Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilerek yeniden doğal yaşamına döndürüldü.

'Doğal mirasımızı korumaya devam edeceğiz' diyen Bakan Yumaklı, zengin biyolojik çeşitliliğin korunması, doğanın dengesinin muhafaza edilmesi ve doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

???? DOĞAMIZIN EMANETLERİNE ŞEFKATLE SAHİP ÇIKIYORUZ



???? Doğadaki canlarımıza şefkat elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın 'Cesur' ismini verdiği yaralı kerkenez, tedavisinin ardından yeniden gökyüzüyle buluştu.



???? Cesur gibi binlerce yaralı hayvanımızı tedavi ederek: pic.twitter.com/WIA3cdqRkH Alihan Kuriş soruşturmasında 35 tutuklama! İçeriği Görüntüle August 29, 2026