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Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede meydana geldiği ve 12,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı bugün saat 15.32'de yaşandı. 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde meydana gelen deprem kaydedildi.

AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin Datça'ya 56,39 kilometre uzaklıkta ve 12,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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