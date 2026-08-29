AFAD, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin Datça'ya 56,39 kilometre uzaklıkta ve 12,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde meydana gelen deprem kaydedildi.
Sarsıntı bugün saat 15.32'de yaşandı. 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.
Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafede meydana geldiği ve 12,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [56.39 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-08-29
Saat:15:32:52 TSİ
Enlem:36.19067 N
Boylam:27.53033 E
Derinlik:12.92 km
Detay:https://t.co/kvk6mkYqvp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2026Bakan Gürlek açıkladı... Gülistan Doku'da 5. dalga... Dede Baltacı dosyasında yeni gelişmeİçeriği Görüntüle