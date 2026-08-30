Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Gökçek ise 'Veremeyeceğim hesabım yoktur' diyerek gerekli bilgileri savcılığa sunacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın 'maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla' re'sen yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu açıklama sonrasında İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmayı doğrulayarak, iddialarla ilgili gerekli bilgileri savcılığa vereceğini ifade etti. Gökçek paylaşımında, 'Allah'ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum' ifadelerini kullandı.

BIRAZ ÖNCE MEDYAYA INTIKAL EDEN BILGILERE GÖRE ANKARA BAŞSAVCILIĞI MURAT AĞIREL'IN BENIM HAKKIMDAKI IDDIALARI ILE ILGILI OLARAK MADDI GERÇEĞIN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA RESEN SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR:



ALLAHIN IZNIYLE VEREMEYECEĞIM HESABIM YOKTUR. GEREKLI BILGILERI SAVCILIĞA: pic.twitter.com/k72MpGszyi — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 29, 2026

Soruşturmanın, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi amacıyla yürütüleceği öğrenildi.