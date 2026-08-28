Sabahın İlk Saatlerinde Gökyüzü Bir Anda Karardı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren gökyüzünü kaplayan koyu bulutlar kısa sürede yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Özellikle Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Boğaz çevresinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde Anadolu Yakası'nın birçok ilçesinde de etkisini gösterdi.

Vatandaşlar işe gitmek için evlerinden çıktıkları sırada aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı bölgelerde rüzgârın etkisiyle şemsiyeler ters döndü.

Poyraz Sert Esti, Rüzgâr Yer Yer Fırtınaya Dönüştü

Hava olayının en dikkat çeken yönlerinden biri kuvvetli kuzeydoğu rüzgârı oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre;

Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esti.

Hızı birçok noktada 40-60 kilometre/saat seviyesine ulaştı.

Açık alanlar ve deniz kıyılarında zaman zaman 70-80 kilometre/saat seviyesine yaklaşan fırtına etkisi görüldü.

Özellikle Sarıyer, Beykoz, Şile ve Boğaz hattında poyraz daha sert hissedildi.

Gök Gürültüsü Kentin Birçok Noktasında Duyuldu

Yağışa eşlik eden gök gürültüsü sabah saatlerinde İstanbul'un geniş bir bölümünde hissedildi.

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz üzerinden gelen serin hava kütlesinin sıcak ve nemli havayla karşılaşması sonucu gök gürültülü sağanakların oluştuğunu belirtti.

Yıldırım riski nedeniyle özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması istendi.

Deniz Ulaşımında Alarm

Kuvvetli poyraz, Marmara Denizi ve Boğaz'da dalga yüksekliğini artırdı.

Meteoroloji'nin deniz tahminine göre;

Marmara Denizi'nde dalga boyu yer yer 2,5 metreye ulaştı.

Görüş mesafesi yağış anlarında düştü.

Deniz ulaşımında gecikme ve iptal ihtimalleri gündeme geldi.

Trafikte Zor Anlar Yaşandı

Sabah mesaisine denk gelen yağış nedeniyle birçok ana arterde trafik yoğunluğu arttı.

Sürücüler özellikle;

D-100 Karayolu,

TEM Otoyolu,

Boğaz bağlantı yolları,

Sahil güzergâhlarında yağış ve kaygan zemin nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği'nden Kritik Uyarı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Valiliğin uyarısında şu risklere dikkat çekildi:

Çatı uçması,

Ağaç ve direk devrilmesi,

Ulaşımda aksamalar,

Deniz ulaşımında olumsuzluklar.

AKOM ve Meteoroloji Saat Verdi

Meteoroloji tahminlerine göre yağışların gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer;

Ani sağanak,

Yıldırım,

Kuvvetli rüzgâr,

Kısa süreli su baskınlarıgibi olumsuzluklara karşı vatandaşların gün boyunca tedbirli olmasını istedi.

Uzmanlar Nedenini Açıkladı

Uzmanlara göre İstanbul'daki sert hava değişiminin temel nedeni Karadeniz üzerinden gelen serin hava kütlesi.

Son günlerde etkili olan sıcak ve nemli havanın yerini daha serin kuzeyli rüzgârlara bırakmasıyla birlikte;

Sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü,

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Gök gürültülü sağanaklar oluştu,

Deniz üzerindeki dalga yüksekliği arttı.

Vatandaşlara Uyarılar

Uzmanlar gün boyunca şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Açık alanlarda yıldırım riskine karşı dikkatli olun.

Ağaç altlarında beklemeyin.

Şiddetli rüzgâr sırasında balkon ve çatılardaki gevşek eşyaları sabitleyin.

Deniz ulaşımı kullanacaklar sefer bilgilerini kontrol etsin.

Araç sürücüleri kaygan zeminde takip mesafesini artırarak ilerlesin.

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