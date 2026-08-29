İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların 11 ili kapsadığı bildirildi.

Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK AĞI

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, bahis oynattıkları ve bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.'



11 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan: pic.twitter.com/vlKaBFMNcx — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 29, 2026

Operasyonlarda ayrıca çevrim içi ortamda çocuklara yönelik müstehcen görüntü bulundurma ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ikinci el araç ilanları ile kapora bedeli gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırma suçlarına ilişkin şüpheliler de yakalandı.

Bakanlık açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonlarda görev alan emniyet personeli, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.