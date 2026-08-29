Sağlık Bakanlığı, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin yeni tebliği bugün Resmî Gazete'de yayımladı. Tebliğ ile ilaçların fiyatlandırma esasları, kaynak fiyat, mihenk kaynak fiyat, fiyat koruma uygulamaları ve başvuru süreçleri yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle, fiyatlandırmada kaynak ülke ve Avro hesabı yeniden tanımlandı.

Tebliğde, kaynak ülkeler arasında AB'den Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan sayıldı. Gerçek kaynak fiyatın fabrika çıkış fiyatı olduğu, hesaplamalarda dönemsel ve güncel Avro değerlerinin esas alınacağı belirtildi.

Ayrıca, fiyat listesinde yer alan ürünlerin fiyatları ile maliyet kartı bedellerinin Avro kurundaki değişikliklere göre başvuru aranmaksızın güncellenebileceği hüküm altına alındı.

GERİ ÖDEME, EŞDEĞER ÜRÜN VE FİYAT KORUMA KURALLARI

Yeni tebliğe göre; fiyat korumalı ürünler için farklı oranların uygulanması, birebir eş ürün, eş ürün ve yakın eş ürün tanımları netleştirilmesi, referans ürünlerin piyasaya çıkış tarihi, geri ödeme durumu ve eşdeğer ürünlerin piyasadaki varlığı fiyatlandırmada belirleyici olması hedeflendi.

İlk eşdeğer ürünün piyasaya çıkması halinde, bazı ürün gruplarında fiyatların yıllara sari oranlarla düşürülmesi veya korunması gibi geçiş hükümleri de düzenlendi.

ÖZEL ŞARTA TABİ ÜRÜNLER İÇİN AYRI HÜKÜMLER

Tebliğde; kan ürünleri, serumlar, radyofarmasötikler, biyobenzerler, özel tıbbi amaçlı gıdalar, enteral beslenme ürünleri, alerjen ürünler, yetim ürünler ve hastane ürünleri gibi kalemler için özel fiyatlandırma hükümleri yer aldı.

Bu ürünlerde kaynak fiyatın çoğu durumda mihenk kaynak fiyatın yüzde 100'ü üzerinden belirleneceği, bazı ürünlerde ise dönemsel Avro değerine göre farklı uygulamalar yapılacağı kaydedildi.

Fiyat değerlendirmeleri için Bakanlık koordinasyonunda oluşturulacak Fiyat Değerlendirme Komisyonunun yapısı da yeniden düzenlendi. Komisyonun ilaç fiyatlarında artış, fiyat belirleme ve bazı özel modeller için karar alabileceği belirtildi. Başvuru sahiplerinin sundukları belge ve beyanların doğruluğundan sorumlu oldukları vurgulanırken, yanlış veya eksik beyan nedeniyle doğabilecek kamu alacaklarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahsil edileceği bildirildi.

Tebliğde 2026 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik takvimi ve daha önce yayımlanmış ürünlerin yeni kurallara uyum süreci için geçici maddeler de yer aldı. Buna göre bazı ürünlerin belirli süre içinde yeniden fiyatlandırma başvurusu yapması gerekecek.

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