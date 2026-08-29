Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ve adliyelerde görev yapan personelin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 'İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'nu faaliyete geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, yeni birimin personelin yanında olmak ve sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin verileceği büro kapsamında personele yönelik hizmetler alanında uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilecek.

Büro ile ayrıca bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, çift terapisi, çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetlerinin de yüz yüze ve çevrim içi olarak Türkiye genelindeki tüm adliye personeline ulaşacağı ifade edildi.

???? İnsan Odaklı Gelişim Bürosu Faaliyete Geçti



Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olarak; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin yanında olmak, kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek ve sunulan hizmetlerin niteliğini daha da artırmak: pic.twitter.com/8lwScUutXV — Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (@AdaletPGM) August 29, 2026

'İNSANI MERKEZE ALAN ANLAYIŞ' VURGUSU

Genel Müdürlük, insanı merkeze alan yönetim anlayışı doğrultusunda personelin hem mesleki hem de kişisel gelişimine destek vermeye devam edileceğini bildirirken yeni kurulan büro için, teşkilata ve tüm personele hayırlı olması temennisinde bulundu.