Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Değişiklikler bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - DASK Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, kurum fonunun yatırıma yönlendirilmesi, alım yöntemleri, harcama limitleri ve bazı satın alma usullerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, Kurum fonunun yatırıma yönlendirilmesinde çeşitlendirme esas alınacak. Varlıkların likit olması, anapara kaybı riskinin en düşük seviyede tutulması ve getiri oranının yüksek olması öncelikli kriterler arasında yer alacak. Fonun, belirli koşullar altında bir yıldan uzun vadeli portföylerde değerlendirilebilmesine imkân tanınırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen borçlanma senetleri ve kira sertifikalarına yapılan yatırımların Kurum fonunun en az üçte biri olması zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, tek bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımın, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ihraçlar hariç olmak üzere fonun yüzde 10'unu geçemeyeceği hükme bağlandı.

AYLIK RAPORLAMA VE İÇ KONTROL ZORUNLULUĞU

Düzenlemeye göre, Kurum fonunun belirlenen ilke ve esaslara uygunluğu, Teknik İşletici bünyesindeki iç kontrol birimi tarafından her ay kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Aykırılıklar ve alınan önlemler de Yönetim Kuruluna yazılı olarak derhal bildirilecek.

Yönetmelikte, satın alma süreçlerine ilişkin tutar sınırı da güncellendi. Buna göre, mal alımı ve hizmet alımında yıllık bedelin KDV hariç 1 milyon 200 bin liranın altında olması esas alınacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen dönemlerde ise bu sınır 5 katı olarak uygulanacak.

Ayrıca satın alma tekliflerinin elektronik ortamda ya da kapalı zarf usulüyle teslimine ilişkin usuller de yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle getirilen geçici madde kapsamında, yürürlüğe giren değişikliklere uyum için fonların 6 ay içinde yeni yatırım esaslarına göre yeniden yönlendirilmesi öngörülürken daha önce belirlenmiş satın alma esasları için ise belirleme tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanmaya devam edeceği kaydedildi.