Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına göre görüşmede, Türkiye-Ruanda ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve yatırımlarda olumlu ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

'TÜRKİYE SÜRECİ DESTEKLİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin sürece destek verdiğini dile getirdi.