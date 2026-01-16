Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde bulunan Marino Port AVM'de 'Metehan'dan Mehmetçiğe Türk Devleri Tarihi Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Açılış programına Ordu Valisi Muammer Erol ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Program Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başladı. Programda konuşan Başkan Güler, şöyle konuştu:

'Böyle bir eserin açılışına katıldığınız için bizleri mutlu ettiniz. Bu aynı zamanda canlı bir proje. Hayat boyunca tartışmaya açık ve katkıya açık olacak. Biz ülke olarak bir çınarız. Çınar büyümeye, kök salmaya devam edecek. Bizsiz bir tarih olmayacağı için bizsiz bir gelecek de olmayacak. Gelen misafirlerimize, aktörlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Program sonunda Bilim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Kurdele kesimiyle açılışı yapılan tarihi müzenin açılış programı katılımcılar tarafından müzesin gezilmesiyle sona buldu.