Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye'nin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Ayanikola Adası'nı turizme kazandırmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kilise kalıntılarıyla dikkat çeken adada restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı KUDEB birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi yapı, özgün dokusuna uygun şekilde restore ediliyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla alanın estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması sağlanacak.

TARİHİ DOKU KORUNARAK YENİDEN İŞLEV KAZANACAK

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje doğrultusunda sürdürülen çalışmalar tarihi doku korunarak hayata geçiriliyor.

Çalışmalar kapsamında yapı ve çevresindeki duvarlar sağlamlaştırıldı ve derz uygulaması yapıldı. Kilise kalıntısının etrafında ahşap basamaklardan oluşan gezi alanı oluşturuldu. Adanın karşındaki kara üzerine adaya bakan ahşap platform oluşturuldu. Ekipler ahşap kısımların boya ve peyzaj uygulamalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Kısa sürede tamamlanması planlanan proje ile Ünye'nin önemli kültürel miraslarından biri yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyelinin artırılması, sosyal ve kültürel yaşama da yeni bir değer kazandırılması hedefleniyor.