Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor. Yeni tarife, 14 Eylül Pazartesi (yarın) gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor.

14 Eylül Pazartesi günü (yarın) itibarıyla uygulanacak yeni tarifeyle otobüs ve tramvay sefer saatlerinde düzenlemeye gidilecek. Yeni eğitim döneminde öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların artan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla sefer planlamaları yeniden düzenlenecek.

Yeni tarife kapsamında toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı saatlerde seferlerin daha etkin şekilde planlanması hedefleniyor.

GÜNCEL SEFER DETAYLARI E-KOMOBİL'DE

Sefer saatleri ve hatlara ilişkin detaylı bilgilere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin www.kocaeli.bel.tr/hatlar/ adresi ile e-Kocaeli mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Yolcular, otobüs ve tramvayların güncel sefer saatlerinin yanı sıra hat bilgilerini, güzergâhlarda yapılan değişiklikleri ve araçların anlık konumlarını uygulama üzerinden takip edilebilecek.