Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programını açıkladı. İlk yürüyüş, 20 Eylül Pazar günü Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda gerçekleştirilecek. Kasım ayı sonuna kadar sürecek program kapsamında, doğa tutkunları 9 farklı rotada yürüyüş deneyimi yaşayacak.

SAKARYA (İGFA) - Doğaseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği doğa yürüyüşleri programının Sonbahar takvimi açıklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl katılımcılarına eşsiz doğa deneyimleri sunan yürüyüşler, bu yıl da dolu dolu geçecek.

Sonbaharın en güzel görüntüleriyle baş başa kalınacak ilk yürüyüş 20 Eylül'de Elmalı Köyü-Aslanlar Göleti parkurunda gerçekleştirilecek. Sakarya'nın birbirinden güzel yaylalarında, göletlerinde ve doğa harikası 9 farklı rotada düzenlenecek yürüyüşler, Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.

İşte Sonbahar Doğa Yürüyüşlerinin takvimi;

20 Eylül Pazar - Elmalı Köyü / Aslanlar Göleti Parkuru / Adapazarı

27 Eylül Pazar - Turnalık / Çiğdem / Beş Oluk Yaylası Parkuru / Hendek

4 Ekim Pazar - Akçay / Nuruosmaniye Parkuru / Sapanca / Geyve

11 Ekim Pazar - Dikmen Parkuru / Hendek

18 Ekim Pazar - Kılıçkaya Parkuru / Geyve

25 Ekim Pazar - Yörük Yeri Parkuru / Akyazı

1 Kasım Pazar - Karagöl Yaylası / Sultanpınarı Yaylası Parkuru / Taraklı

8 Kasım Pazar - Keremali Göl Yayla Parkuru / Akyazı

15 Kasım Pazar - Doğançay Parkuru / Geyve

22 Kasım Pazar - Poyrazlar Parkuru / Adapazarı

Elmalı Köyü-Aslanlar Gölet parkurunun kayıtları www.sakarya.bel.tr adresinden 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.