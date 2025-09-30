Ordu Büyükşehir Belediyesi çiğ süt altyapısını geliştirmek amacıyla süt toplama merkezleri ve aile işletmelerine ev tipi süt soğutma tankı desteğinde bulundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım ve hayvancılık alanında üretim ve verimin artması amacıyla üreticilere desteğini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarımın birçok alanında olduğu gibi süt sığırcılığını da yaygınlaştırmak, süt üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla önemli projeler hayata geçirdi.

30 AİLE İŞLETMESİNE DESTEK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi çiğ süt altyapısını geliştirerek sütün kalitesini ve pazar değerini artırmak amacıyla 9 farklı lokasyonda 25.5 ton kapasiteli süt toplama merkezi kurdu. Bununla sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, 30 aile işletmesine 200 ve 300 litre kapasiteli ev tipi süt soğutma tankı desteği verdi.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Fatsa ilçesine bağlı Beyceli ve Bolaman Mahallelerinde süt sığırcılığı yapan üreticilerden Yunus Çakır ve Muhammet Aynacı Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ev tipi süt soğutma tanklarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Sütü soğuk zincir bozulmadan bekletmelerinin ekonomik olarakta kendilerine katkı sağladığını ifade eden üreticiler şöyle konuştu:

“Süt sığırcılığını severek yapıyoruz. Bu işleri yaparken sütü muhafaza altında tutmak bizi çok zorluyordu. Büyükşehir Belediyemizde bu hususta bize yardımcı oldu süt tankı desteğinde bulundular. Birkaç gün sütümüzü çok rahatlıkla bu tanklarda saklayabiliyoruz. Bizim gerçekten kurtarıcımız oldu. Artık müşterilerimize sütümüzü rahat bir şekilde sunabiliyoruz. Bu sayede sütümüzü de değerinde satabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”