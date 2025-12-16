Bursa YenişehirHavalimanı Kasım ayında toplam 18 bin 382 yolcuya hizmet verdi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın 2025 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 495, dış hat yolcu trafiği 3 bin 887 oldu. Böylece kasım ayında toplam 18 bin 382 yolcuya hizmet verildi.

Kasımayında Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 813, dış hatlarda 45 olmak üzere toplamda 2 bin 858'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 232 bin 386 ton oldu. 11 aylık (Ocak-kasım) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yolcu trafiği 228 bin 664, uçak trafiği 26 bin 290, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 milyon 773 bin 47 ton olarak gerçekleşti.