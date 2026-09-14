Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında yaklaşık 3800 çiftçiye tohum desteğinde bulunacak. Yüzde 50 hibeli sonbahar dönemi arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepleri alınmaya başlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda çiftçilere sağlanacak sonbahar döneminde yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği kapsamında talepler alınmaya başlandı.

ARPA, SÜTOTU, YEM BEZELYESİ

Yem bitkisi desteği, hayvan yetiştiricilerinin önemli gider kalemlerinden biri olan yem maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, hayvanların kaliteli ve besleyici yemlerle sağlıklı ve dengeli beslenmesine de katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 çiftçiye arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohum desteği sağlanacak.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle belirlenen tarih ve yerlerde talepte bulunabilecek.

Yüzde 50 hibeli destekten yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, Kandıra'daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine 23 Eylül günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek.

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binası'nda 14 Eylül, Karamürsel ilçesindeki üreticiler Karamürsel KO-MEK Binası'nda 17-18 Eylül, Gölcük ilçesindeki çiftçiler de 22 Eylül tarihlerine kadar Gölcük Ziraat Odası'na müracaat edebilecek.