Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Birol Polat İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

KONYA (İGFA) - 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar da eğitim-öğretim yılının ilk gününde Birol Polat İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

'İlköğretim Haftası' kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocukların ilk gün mutluluğunu paylaştı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilerin yeni döneme ilişkin beklentilerini dinledi.

Ziyaret kapsamında öğretmenler odasına da geçen Kaymakam Ayhan, Başkan Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, eğitimcilerle sohbet etti.

Protokol üyeleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

KILCA: BAYRAĞI ÇOCUKLARIMIZA DEVREDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı. Çocukların iyi yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirten Kılca, Karatay Belediyesi olarak öğrencilerin ve okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Okulların çevre düzenlemeleri ve çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kılca, Birol Polat İlkokulunun arka bölümüne voleybol, basketbol ve futbol alanları kazandırmayı planladıklarını açıkladı.

Yapılan çalışmaların çocukların daha iyi ve donanımlı ortamlarda eğitim almalarına katkı sunması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Kılca, 'Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu nedenle eğitim hayatınız boyunca en iyi imkânlara sahip olmanız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Öğrencilere öğretmenlerini ve ailelerini dinlemeleri, derslerine düzenli çalışmaları ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Kılca, çocukların gelecekte kaymakam, belediye başkanı, müdür ve öğretmen gibi önemli görevler üstlenebileceğine dikkat çekti. Hasan Kılca, 'Biz bayrağı size devredeceğiz' ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM AYHAN ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi. Öğrencilere derslerine düzenli çalışmaları, öğretmenlerini dikkatle dinlemeleri ve anne babalarının tavsiyelerini önemsemeleri yönünde nasihatlerde bulunan Cengiz Ayhan, yeni dönemin kendileri için verimli geçmesini temenni etti.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca azim ve gayretle çalışmalarının önemine dikkat çeken Ayhan, tüm çocuklara başarılı ve güzel bir eğitim hayatı diledi.