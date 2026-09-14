Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, 9 gün boyunca Türkiye'nin dört bir yanından kültürleri, yöresel lezzetleri, halk danslarını ve müziği Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşturdu. 83 hemşeri ve kültür derneğinin katıldığı festival, Akdeniz Gecesi'yle başlayıp Rusya Dostluk Gecesi'yle sona erdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yöreler Renkler Festivali, 5-13 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden kültürleri Antalya'da aynı meydanda buluşturdu.

Türkiye'nin 7 bölgesinin kültürel zenginliğini Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na taşıyan festival, 5 Eylül'de Akdeniz Gecesi'yle başladı.

Festival, Güneydoğu Anadolu, Komşu Ülkeler, Ege-Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu geceleriyle devam etti. Dokuz günlük kültür buluşması, 13 Eylül'de düzenlenen Rusya Dostluk Gecesi'yle tamamlandı.

MEYDAN DANSLA RENKLENDİ

Festival boyunca Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, her gece programın temasına uygun yöresel danslarla sahne aldı. Horondan halaya, harmandalından teke oyunlarına, kaşık oyunlarından miskete uzanan gösteriler Türkiye'nin zengin halk dansları kültürünü meydana taşıdı.

Gösterilere kent sakinleri de eşlik ederken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı, yüzlerce kişinin birlikte horon oynadığı, halay çektiği renkli görüntülere sahne oldu.

TÜRKÜLER VE EZGİLER MEYDANDA YANKILANDI

Halk dansları gösterilerinin ardından düzenlenen konserlerde ise farklı yörelerin türküleri ve ezgileri Antalyalılarla buluştu. Festival boyunca Uğur Önür, Tolga Çandar ve Selçuk Balcı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alarak festival coşkusuna ortak oldu.

ANADOLU'NUN LEZZETLERİ FESTİVAL ÇARŞISI'NDA

Festivalin bir diğer buluşma noktası ise 83 hemşeri ve kültür derneğinin yer aldığı stantlar oldu. Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü yöresel ürünler, lezzetler ve hediyelik eşyalar 9 gün boyunca kent sakinleriyle buluştu.