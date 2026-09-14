Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde özel öğrencileri yalnız bırakmadı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde özel öğrencileri yalnız bırakmadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde Samanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ile birlikte okulu ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, özel öğrencilerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Sınıfları gezen Başkan Yılmaz, yeni döneme başlayan öğrencilere başarı diledi. Hazırlanan gösterileri ilgiyle izleyen Başkan Yılmaz, oyunlarına eşlik ederek özel öğrencilerin mutlulukluluğunu paylaştı. Daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle de görüşen Oktay Yılmaz, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İMKANLARI SEFERBER EDİYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitimin öncelik verdikleri konuların başında geldiğini söyledi. Başkan Yılmaz, 'Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerin yeni eğitim öğretim yılını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın en iyi şekilde yetişmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. En doğru yatırımın geleceğe ve gençliğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Yıldırım'da çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz' dedi.

EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Eğitime her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bütün çabamız yavrularımıza daha iyi imkanlar sunmaktır. İhtiyaç duydukları her konuda okullarımıza gereken desteği veriyoruz. Evlatlarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yavrularımızın eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya ve onların gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.