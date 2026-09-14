Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen Büyük Arabesk Gecesi'nde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ın unutulmaz eserleri seslendirildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Arabesk müziğin unutulmaz eserleri, Selçuklu Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahne'de seslendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, akademide eğitim alan kursiyerlerden oluşan topluluk, yediden yetmişe her yaştan vatandaşa nostalji dolu anlar yaşattı. Dinleyiciler unutulmaz şarkılara eşlik ederek konserin tadını çıkardı.

Konsere aynı zamanda arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt da katılım sağladı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turanbayburt, Başkan Pekyatırmacı ve Selçuklu Sanat Akademisi'ne teşekkür etti.

Bu tür etkinlikleri düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Hemşehrilerim, sanatseverler her programımızı bu şekilde hınca hınç dolduruyorlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Bugün büyük ustaların şarkılarını dinledik. Tabii onlar hem müzik yaptılar, hem sanat icra ettiler. Ama en önemlisi yaşanmışlıklarını ortaya koydular. Az önce şarkılara eşlik ederken aslında her şarkının hepimizin üzerinde bir anısı ve yaşanmışlığı olduğunu düşündüm. O yüzden bu eserler bu kadar büyük ve kıymetli. Yıllar geçmesine rağmen hiçbir zaman değerini yitirmiyor. Büyük ustalarımız Ferdi Tayfur'a, Müslüm Gürses'e, Orhan Gencebay'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Büyük usta Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bizlere bu güzel eserleri bıraktılar ve sonsuza dek bu eserlerle birlikte yaşayacaklar. Yine büyük usta Orhan Gencebay'a da hayırlı uzun ömürler diliyorum. İnşallah ümit ediyorum ki sanata değer verdikçe, sanatçıya değer verdikçe içimizden nice ustalar çıkacak. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Sanat Akademimiz bunun için var. Gerek tiyatro gösterileriyle gerek müzik korolarımızla neredeyse her hafta bir program icra ediyoruz ve gençlerimize, yeteneklerimize sonuna kadar güveniyorum. Çocuk koromuz, genç koromuz, yetişkin koromuz her alanda çok güzel eserler icra ediyorlar. Burada aldıkları eğitimlerin neticesinde bizlere bu güzellikleri yaşatıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde ekibimizle birlikte sanata ve sanatçıya değer vermeye destek olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Başta koro şefimiz Elif Hanım olmak üzere tüm ekibe bu muhteşem geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum' dedi.

Konsere Ferdi Tayfun'un oğlu Timur Turanbayburt ve eşinin yanı sıra binlerce sanatsever katıldı.