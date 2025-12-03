Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde eski Çarşamba Pazarı olarak bilinen bölgede hayata geçirilecek Millet Düzü Projesi için ilk kazmayı vurdu. Projenin önemli adımlarından biri olan fore kazık imalatları başladı.

ORDU (İGFA) - Ticaret merkezi ile 2 katlı yer altı otoparkını bünyesinde barındıracak Millet Düzü, çevresindeki tarihi yapılarla uyumlu estetik dış cephe tasarımı sayesinde bölgeye yepyeni bir kimlik kazandıracak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Millet Düzü'nün şehrin geçmişinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, 'Bu alanı modern dokunuşlarla yeniden Ordu'nun cazibe merkezi hâline getireceğiz' dedi.

2 KATLI 241 ARAÇLIK OTOPARK

Ticaret merkezi ve 2 katlı yeraltı otoparkı olarak hizmet verecek olan proje çevrede bulunan tarihi yapılarla uyumlu bir dış cephe tasarımı ile modern şekilde tasarlandı.

5 bin 700 metrekare alanda tasarlanan proje kapsamında 1 adet restoran binası, 43 adet dükkan ve 14 adet ofis hayata geçirilecek. Yeraltında 2 katlı 241 araçlık kapalı otoparka sahip olan projenin üzeri ise meydan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

ŞEHİRDE OTOPARK SORUNUNA NEŞTER

Öte yandan Başkan Güler öncülüğünde Ordu'da otopark sorununa neşter atacak modern bir kent inşa etme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 19 Eylül Stadyumunun yıkıldığı alanda 2000 araçlık Millet Bahçesi Otoparkı, Eski Otogar alanında 2 katlı 500 araçlık, Park Melet'te 2 katlı 500 araçlık olmak üzere toplam 3000 araçlık otopark çalışmaları da hayata geçirilecek.