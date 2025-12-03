Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek hizmetleri ile Engelsiz ve Eşit Bir Muğla için çalışıyor.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye'de ilk olan Kısa Mola Hizmeti, Engelli Nakil Hizmeti, Engelsizciler, Engelsiz Plajlar, Evde Bakım ve daha birçok yenilikçi hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi il genelinde engelleri sevgi ve hizmetleri ile aşıyor.

TÜRKİYE'DE İLK KISA MOLA MERKEZLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi ile Türkiye'de bu içerikte yapılan ilk uygulamayı hayata geçirdi. Menteşe ilçesinde başlayan Kısa Mola hizmeti şu an Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde olmak üzere toplam 9 merkezde hizmet veriyor.

Muğla ili içerisinde ikamet eden, 6 yaş üstü engelli yakını bulunan ailelerin kendilerine vakit ayırabilmeleri ve özel işlerini yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi 'Kısa Mola' hizmetini sunuyor.

ENGELLİ NAKİL HİZMETİ İLE YÜZLER GÜLÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede özel donanımlı engelli nakil araçlarıyla özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşayan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını özel donanımlı hizmet araçlarıyla karşılıyor. Bu kapsamda engelli bireylerin bulundukları noktadan; sağlık kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumlarına, banka ve noter işlemlerine, tamirat hizmeti veren kuruluşlara, gönüllü oluşumlara ve sosyal aktivitelere katılım için gerekli diğer merkezlere güvenli şekilde ulaşımı sağlanıyor.

ENGELSİZ İZCİLER PROJESİ İLE 8 KAMP

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz İzciler Projesi ile engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında engelli bireylerin kişisel gelişim becerilerini izcilik disipliniyle güçlendirmeleri ve mümkün olduğunca kendi kendine yeter hale gelmeleri hedefleniyor.

İzcilik faaliyetleri kapsamında Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris Kısa Mola Merkezleri'nden yararlanan 25 engelli birey ile Yıldız Oymağı ünitesi kuruldu. 8 Kısa Mola Merkezi'nden yararlanan 38 Engelsiz İzcisi bulunan Engelsİzciler ile bugüne kadar 8 ayrı kamp gerçekleştirdi. Kamplarda çadır kurma, kişisel bakım ve bağımsız yaşama becerileri ile ilgili destekleyici eğitimler verildi.

ENGELSİZ PLAJLAR MUĞLA'YA ÇOK YAKIŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm vatandaşların mavi denizlere girebilmeleri, keyifli vakit geçirebilmeleri için Engelsiz Plajlar hizmetini hayata geçirdi. Engelli vatandaşların güvenle denize girebilmeleri amacıyla bugüne kadar 23 plaj engelli erişimine uygun hale getirildi. Yapılan düzenlemelerle tekerlekli sandalye kullanan engelliler artık plaja ve denize kolaylıkla ulaşabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Hakları Kitapçığı, Engelli Atölyeleri, Ergoterapi, Sessizliğime Ses Ol projesi, Sende Gel Engelsiz Kafe gibi hizmetlerle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Dünya Engelliler Günü'nde Kısa Mola'nın Yıldızlarından Anlamlı Etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir etkinliğe de imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Kısa Mola Merkezi'nden yararlanan 43 özel gereksinimli birey tarafından hazırlanan sahne, dans gösterileri, şiir dinletisi, zeybek, oratoryo, gitar, piyano, ok atıcılığı, koro programı izleyicilerden tam not aldı.

BAŞKAN ARAS: 'ENGELLERİN SEVGİ VE HİZMETLERLE AŞILDIĞI BİR MUĞLA İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, günün önemine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: '3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunmanın, erişilebilir bir kent yaratmanın ve özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında aktif şekilde var olabilmesinin önemini hatırlatan bir gündür. Muğla'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin fırsatlara eşit şekilde erişebildiği bir yaşamı birlikte inşa etmek için çalışıyoruz. Engelsiz bir Muğla için tüm hizmetlerimizle özel gereksinimli bireylerin, ailelerin yanında olmaya, sosyal hayatta görünür olmalarını sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.